20-21 Haziran 2026’da Hacıbektaş’ta geleneksel olarak yapılan 16. Halk Ozanları Hacı Bektaş Buluşmasında Yunus Emre Etkinliğine benim de katılıp, “Tasavvufi Halk Şiirinde Etkileşim ve Yunus Emre Geleneği” adlı bir bir bildiri sunduğum sempozyumda Yunus Emre ile ilgili sunumlar dikkat çekmiştir.

Hayrettin İvgin’in 2025’te yayımladığı Yunus Emre Araştırmalar-Belgeler-Yazılar kitabında ayrıntılı olarak yazdığı “40 Yıl Önce Ortaköy / Sarıkaraman / Ziyarettepe’de Aranan Yunus Emre” yazısına dayanarak sunduğu Yunus’un mezarı hakkında bildirisini dinledikten sonra, 23 Haziran’da yurt içi ve yurt dışından gelen bilim adamı ve araştırmacıları Kapadokya ile Hacıbektaş’a 38 kilometre mesafedeki Sarıkaraman’a (Sarıköy’e) 4 kilometre mesafede bulunan Ziyarettepe’ye götürmeleri Yunus’un mezarı hakkındaki görüşleri tekrar gözden geçirmeme neden olmuştur.

Gerçi 1958’de Abdülbaki Gölpınarlı’nın tıpkı basımı ile bugünkü yazıya çevrilmiş biçimini yayımladığı Vilâyet-Name (Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektai-ı Veli) adlı yazmada kayıtlı olan [“Sivrihisar’ın kuzeyinde (şimalinde) Sarıgök (Sarıköy) derler bir köy vardı. O köyde doğmuş Yunus Emre adlı biri vardı. Bu erin mezarı da gene doğduğu yere yakındır.

Yunus ekincilikle geçinen yoksul bir adamdı. Bir yıl kıtlık olmuştu, ekin bitmemişti. Hacı Bektaş’ın vasfını da duymuştu. “Gideyim biraz bir şey isteyeyim” dedi. Bir öküze alıç yükledi, vara vara Karahöyük’e geldi. Hünkâra “Yoksul bir adamım, ekinimden bir şey alamadım, yemişimi alın karşılığını lütfedin, ehlimle, âyalimle aşkınıza yiyeyim” dedi.

Vilayetnamenin bundan sonrasında Hacı Bektaş’ın Yunus’a buğday vermek yerine nefes vermek istediği, Yunus’un kabul etmediği, buğdayda ısrarcı olduğu, Hacı Bektaş’ın da ona yeteri kadar buğday verdiği, ama Yunus’un pişman olduğu, dönerek tekrarında nefes istediği, ancak Hünkâr’ın “O iş bundan böyle olmaz, o kilidin anahtarını Tapduk Emre’ye sunduk, nasibini ondan alsın” dediği, Yunus’un bundan sonra Tabduk Emre’ye kapılandığı anlatılır.]

Yunus Emre bir âşık olmasının yanında Türk halkının benimseyip bağrına bastığı bir menkıbe kahramanına da dönüşmüştür.

Tasavvuf geleneğinde, çok sevilen bu gibi manevi şahsiyetlerin anısını yaşatmak ve onların hatırasına dua etmek için Anadolu'nun dört bir yanına temsili mezarlar ve makamların inşa edildiği bilinmektedir.

Ben de, 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı anısına yayımladığım ‘Yaşamı Sanatı ve Şiirlerinin Tahlilleriyle Yunus Emre kitabımda onun asıl mezarı ve makamının nerede olduğu net ve kesin olmadığından 14 yerde mezarı ya da makamı olduğuna işaret etmiştim. Bu yerlerin hiç birinde kesinlik olmadığı için de:

Y U N U S L A M A

Sarıköy’de olduğuna bakmayın mezarımın

Gönül köyündeyim

Karaman’da olduğuma bakmayın siz

Türk Dili’nin en güzel söylendiği yerdeyim

Kırşehir Ziyarettepe’de olduğuma bakmayın

Aşk evindeyim

Tire’de, Kula’da Zile’de olduğumu söylerler

Ben bütün yüreklerde gül demindeyim

Mehmet Yardımcı

biçimindeki Yunuslama şiirimi yazıp 1992 yılında İsveç Annıversary Fest of Humanıst international jüri özel ödülünü almıştım.

Hayrettin İvgin’in belgelere dayalı olarak dile getirdiği, 1980-81’de Kültür Bakanlığı MİFAD Başkanı Nail Tan, başkan yardımcısı da kendisi iken o zamanın bazı bürokratları ve Kırşehir’in mahalli yöneticilerinin o yıllarda Niğde’ye bağlı bulunan Sarıkaraman köyündeki Ziyarettepe denilen mevkide Yunus Emre’nin gerçek mezarının bulunduğu ve bu yörede Kültür Bakanlığınca araştırma yapılması için dilekçe vermeleri üzerine Bakanlık onayı ile Hayrettin İvgin’in başkanlığında: İsa Özkan (Araştırmacı, şimdi Prof. Dr.), Osman Aksoy (Müze Müdürü), Fatih Ürer (DPT Uzmanı), Atilla Eryılmaz (Mühendis mimar), Sabri Uysal (Müdür), İsmet Doğan (Araştırmacı şimdi Prof. Dr), Akın Konak (Araştırmacı), Mustafa Karagüllü (Kırşehir Esnaf Odası Başkanı), Refik H. Soykut (Em. Albay Kırşehir Eski Belediye Başkanı), M. Öcal Tekinşen (Kırşehir Teknik Lise Müdürü), Kemal Arif Veli (Kırşehir İmam Hatip Lisesi Arapça Öğretmeni), İsmail Hakkı Beyoğlu (Kırşehir Müze Araştırmacısı)’ndan oluşan araştırma ekibi 18 Mayıs 1982’de başlayarak belirtilen yörede uzman ekiple geniş bir araştırma yapmışlar Yunus Emre’nin gerçek mezarının burada olduğunu bakanlığa raporlamışlardır.

Zaten, düz mantıkla hareket edildiğinde, Hacı Bektaş-ı Veli’nin vermek istediği nasibi almayıp buğday alan Yunus Emre’nin, yolda pişman olup dergaha dönerek buğdayı bırakıp nasip istemesi üzerine Hacı Bektaş-ı Veli’nin: “O iş bundan böyle olmaz, o kilidin anahtarını Tapduk Emre’ye sunduk, nasibini ondan alsın.” demesi üzerine Tabduk Emre’ye gitmesi mezarının da Tabduk Emre külliyesine yakın yerde aranması gerektiğini düşündürmektedir.

Halkbilimci Dr. Doğan Kaya’nın da ciddi bir araştırmaya dayalı “Yunus Emre Niğde Ortaköy’de Yatıyor” yazısı da dikkat çeken kanıtları içermektedir.

Bu çalışma sonucunda Sarıkaraman Köyü, İvazlı, Aşağı Köy, Sarıkaya, Sulhanlı, Ekecik Dağı Ormanları, Kesikköprü, Hıralı, Ziyarettepe ve Çevresi Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Milli Park ilan edilmiş ve Kültür Bakanlığınca Ziyarettepe üzerinde Yunus Emre Külliyesi, Müzesi, yeni bir Yunus Emre Türbesi inşa edilmiştir.

Anfitiyatroları andıran toplantı ve törenler için düzenlenen mekan külliyeye görkemli bir hava katmış, Meydana yapılan Yunus Emre Camii de büyük bir boşluğu doldurmuştur.

Cami ve ortamla tam bir uyum sağlayan meydandaki şadırvan estetik yönüyle, külliyede her köşeye yerleştirilen Yunus Emre ile ilgili bilgi ve Yunus menkıbelerinin yer aldığı aynı ölçü ve görünümde yapılan tablolar rengi, estetiği ve yazıların içeriği açısından dikkat çekmektedir.

Ziyarettepe’ye gidip bu yörenin Hacıbektaş’a yakınlığı, Hacıbektaş’ın Ziyarettepe’ye 34 km., Ziyarettepe - Tabduk Emre’ye yürüyerek gidilebilecek ölçüde 22 km kadar olması, Hacıbektaş’ın Eskişehir Sarıköy’e ise 275 km. gibi yürüyerek gidilmesi mümkün olmayan uzaklıkta olması ilk anda Yunus Emre’nin Eskişehirle ilgisinin olamayacağını düşündürmektedir.