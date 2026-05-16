Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bozkırın ortasında adeta bir nazar boncuğunu andıran göl, turkuaz rengi ve cam gibi berrak suyuyla dikkat çekiyor. Son yıllarda gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri sayesinde hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelen göl, bölgenin önemli simgeleri arasında gösteriliyor.

Yeraltından gelen kaynak sularıyla beslenen ve “doğal akvaryum” olarak anılan gölde, kış aylarında eriyen kar suları ile ilkbahar yağışlarının etkisiyle su miktarı önemli ölçüde arttı. Yaklaşık 20 metre derinliğe sahip göl, tabanındaki kayaların arasından çıkan kaynak sularıyla beslenirken, son yılların en yüksek debisine ulaştı. Geçtiğimiz ağustos ayında saniyede 2 bin 600 litre olan su çıkışı, bu yıl 4 bin 700 litreye yükseldi.

Gölü ziyaret eden Hidayet Takcı, gölün her ziyaretinde insanın içine huzur verdiğini belirterek, “Turkuaz rengiyle büyüleyen gölümüz, bereketli yağışların ardından daha da güzelleşti. Henüz görmeyenlerin mutlaka gelip bu manzarayı deneyimlemesini tavsiye ederim. Kayseri-Malatya kara yolu üzerinde yer alıyor ve yaklaşık 10 kilometrelik rahat bir ulaşım yoluna sahip” ifadelerini kullandı.

Bölgeyi sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Mehmet Yılmaz da, “Gökpınar’a yılda birkaç kez geliyoruz. Doğası, berrak suyu ve sakin atmosferiyle gerçekten çok özel bir yer. Herkesin keşfetmesi gereken doğal güzelliklerden biri olduğunu düşünüyoruz” dedi.