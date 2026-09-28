Yeniçağ Gazetesi
28 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Spor Anadolu'nun Kırkpınar'ı Sungurlu'da er meydanı kuruldu

Anadolu'nun Kırkpınar'ı Sungurlu'da er meydanı kuruldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri, 36'sı başpehlivan olmak üzere toplam 750 sporcunun katılımıyla nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Anadolu'nun Kırkpınar'ı Sungurlu'da er meydanı kuruldu - Resim: 1

Kıran kırana geçen final müsabakasında Ali Gürbüz'ü mağlup eden Mehmet Yeşil Yeşil, başpehlivanlık kemerinin sahibi oldu.

1 7
Anadolu'nun Kırkpınar'ı Sungurlu'da er meydanı kuruldu - Resim: 2

Sungurlu Belediyesi tarafından Akçalı Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen dev organizasyon, 14 yıllık aranın ardından yeniden er meydanını coşkuyla buluşturdu.

2 7
Anadolu'nun Kırkpınar'ı Sungurlu'da er meydanı kuruldu - Resim: 3

14 YIL ARADAN SONRA DEV ORGANİZASYON

Güreş organizasyonunu yıllar sonra yeniden hemşerileriyle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, şu ifadeleri kullandı:

3 7
Anadolu'nun Kırkpınar'ı Sungurlu'da er meydanı kuruldu - Resim: 4

"Burası güreşin en önemli merkezlerinden birisi. Çok değerli pehlivanlarımız var. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan çıkan tüm Kırkpınar başpehlivanlarımız buradaydı. 36 başpehlivan ve 750 civarında güreşçimizle Sungurlu güreşlerine 'Anadolu'nun Kırkpınar'ı' diyoruz. İnşallah bundan sonra çok daha büyük organizasyonlara imza atacağız."

4 7
Anadolu'nun Kırkpınar'ı Sungurlu'da er meydanı kuruldu - Resim: 5

TAHA AKGÜL: "ÇORUM ŞAMPİYONLAR ÇIKARAN ÖNEMLİ BİR GÜREŞ ŞEHRİDİR"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise ata sporuna verilen desteğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

5 7
Anadolu'nun Kırkpınar'ı Sungurlu'da er meydanı kuruldu - Resim: 6

"Çorum ve Sungurlu güreş tarihinde olimpiyat ve dünya şampiyonları çıkarmış çok kritik noktalardır. Burada büyük bir emek ve dev bir organizasyon var. Karakucak ve minder güreşlerimizin özü Anadolu'dan çıkıyor. Biz de Federasyon olarak Anadolu’daki bu geleneksel organizasyonları sonuna kadar desteklemeyi sürdüreceğiz."

6 7
Anadolu'nun Kırkpınar'ı Sungurlu'da er meydanı kuruldu - Resim: 7

AŞPEHLİVAN MEHMET YEŞİL YEŞİL: "ZEMİN VE ATMOSFER MUHTEŞEMDİ"

Finalde Ali Gürbüz’ü yenerek altın kemere ulaşan başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ise sahadan ve organizasyondan övgüyle bahsetti:

"Sungurlu organizasyona mükemmel bir katkı koymuş. Sezon boyunca bazı lig güreşlerinde zemin sıkıntısı yaşamıştık ancak bugün harika bir zeminde ve muhteşem bir görüş açısında güreştik. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Temennimiz bu organizasyonun uzun yıllar devam etmesidir."

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro