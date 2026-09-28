Anadolu'nun Kırkpınar'ı Sungurlu'da er meydanı kuruldu

"Çorum ve Sungurlu güreş tarihinde olimpiyat ve dünya şampiyonları çıkarmış çok kritik noktalardır. Burada büyük bir emek ve dev bir organizasyon var. Karakucak ve minder güreşlerimizin özü Anadolu'dan çıkıyor. Biz de Federasyon olarak Anadolu’daki bu geleneksel organizasyonları sonuna kadar desteklemeyi sürdüreceğiz."