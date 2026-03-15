Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine 1206 yılında bu yapıyı inşa ettirdi. Gevher Nesibe Sultan'ın mirasıyla kurulan şifahane, günümüzde Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak ziyaretçilere kapılarını açıyor. Çeşitli kaynaklarda Çifte Medrese, Gevher Nesibe Darüşşifası ve Gıyasiye Medresesi isimleriyle de anılan bu külliye, iki binadan oluşuyor.

TIP EĞİTİMİ VE TEDAVİ BİR ARADA: MODERN YAKLAŞIMIN KÖKENLERİ

Şifahane, tıp öğrencilerinin teorik eğitim aldığı medrese bölümü ile hemen bitişiğindeki hastane (darüşşifa) kısmını birleştiren planıyla öncü bir yapı. Öğrenciler, teorik derslerin ardından uygulamalı tedavi süreçlerine doğrudan katılıyorlardı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'un belirttiği gibi, bu planlama sayesinde tıp eğitimi ile hasta bakımı entegre bir şekilde yürütülüyordu

AKIL HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE DEVRİM: SU VE MÜZİK TERAPİSİ

Yapının en dikkat çekici bölümlerinden biri bimarhane kısmı. Selçuklular, akıl hastalıklarını tedavi edilebilir olarak görüyor ve su ile müzik sesi kullanarak şifa uyguluyordu. Bu yaklaşım, o dönemde diğer medeniyetlerde pek bilinmeyen bir yenilikti. Dursun, "Selçuklular dışında akıl hastalıklarının tedavi edilebilir olduğunun diğer ülkelerde bilinmediğini biliyoruz" diyerek bu bölümün değerini vurguluyor.

CERRAHİ TEDAVİLERDEN ECZANEYE KADAR TAM BİR SAĞLIK KOMPLEKSİ

Şifahanede cerrahi müdahale gerektiren hastalar için özel bir bölüm, ilaç hazırlanan eczane alanı ve hastaların düzenli yıkanabileceği hamam da bulunuyordu. Bu unsurlar, yapıyı sadece bir hastane değil, kapsamlı bir sağlık merkezi haline getiriyordu.

HEKİM YETİŞTİREN ÖNCÜ MERKEZ

Gevher Nesibe Şifahanesi, sadece Kayseri için değil, Selçuklu topraklarındaki diğer şifahaneler için de hekimler yetiştiren önemli bir merkezdi. Eğitim ve uygulama bir arada yürütüldüğü için Anadolu'daki tıp eğitimine öncülük etti ve sonraki medreseler için model oldu.Bugün müze olarak hizmet veren bu 820 yıllık eser, ziyaretçilerini Selçuklu dönemine götürerek tıp tarihinin en önemli sayfalarından birini gözler önüne seriyor. Anadolu'nun bilim ve şifa mirasının canlı bir simgesi olan Gevher Nesibe Şifahanesi, zamana meydan okuyarak hala ilham kaynağı olmaya devam ediyor.