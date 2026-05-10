Anadolu yaban hayatının en nadide ve gizemli üyelerinden biri olan çizgili sırtlan (Hyaena hyaena), Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kendini gösterdi. Akçakaya köyü kırsalında çiftçilik yapan Ramazan Kartal tarafından tesadüfen görüntülenen canlı, bölgedeki ekosistemin zenginliğini ve bu türün yaşam alanlarını bir kez daha teyit etti.

TARLADA "NADİR" RANDEVU

Kırsal alanda alışılmışın dışında bir canlı gören Kartal, cep telefonu kamerasıyla kayda girdi. Çizgili sırtlan, Türkiye’nin en stratejik yaban hayatı unsurları arasında kabul ediliyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında" olarak sınıflandırılıyor.