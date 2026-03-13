Isırgan otlu tarhana çorbası, klasik tarhana çorbasının ısırgan otuyla zenginleştirilmiş hali olarak Anadolu mutfağının en sağlıklı ve lezzetli seçeneklerinden biridir. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde yaygın olarak tüketilen bu çorba, ev yapımı tarhana ile taze veya kurutulmuş ısırgan otunun birleşiminden oluşur.

Isırgan otu çorbaya yoğun bir yeşillik aroması ve hafif buruk bir tat katar. Tarhana ise fermente yapısı sayesinde probiyotik etkisiyle sindirimi destekler. Birlikte pişirildiklerinde ortaya çıkan çorba, kış sonu ve bahar aylarında vücudu detoks etkisiyle temizlerken enerji verir. Birçok evde ramazan sofralarının veya hasta ziyaretlerinin vazgeçilmezi haline gelmiştir.

ISIRGAN OTLU TARHANA ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Dört kişilik bir çorba için şu malzemeler bulundurulmalıdır. Bir su bardağı ev yapımı veya hazır ısırgan otlu tarhana, iki yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir büyük boy soğan ince doğranmış, üç dört diş sarımsak ezilmiş, bir yemek kaşığı domates salçası isteğe bağlı, bir yemek kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı pul biber, tuz ve karabiber damak tadına göre, yaklaşık sekiz on su bardağı su veya et suyu, yarım demet kadar taze ısırgan otu ince kıyılmış veya önceden haşlanmış. Üzeri için ekstra tereyağı ve nane kavurması da hazırlanabilir. Bu malzemelerle çorba hem koyu kıvamlı hem de aromatik olur.

BAHAR GELDİĞİNDE ISIRGAN OTLARI NASIL TOPLANMALI?

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kırlarda, bahçelerde, orman kenarlarında ve nemli alanlarda kendiliğinden yetişen ısırgan otları toplama mevsimi başlar. En ideal zaman nisan ve mayıs aylarıdır çünkü bitki henüz genç ve yumuşaktır, çiçeklenmeden önceki dönemde toplanmalıdır. Genç yapraklar ve uç kısımlar tercih edilir, sertleşmiş saplar acılaşır ve lifli olur. Toplarken mutlaka kalın eldiven kullanılmalı çünkü ısırgan otunun tüyleri cildi tahriş eder ve batma etkisi yapar. Temiz, kirlenmemiş, yol kenarı olmayan, tarım ilacı kullanılmamış bölgelerden toplamak sağlık açısından çok önemlidir. Sabah erken saatlerde toplamak tazeliği korur. Toplanan otlar poşete veya sepete konulup eve getirilmelidir.

ISIRGAN OTLARI ÇORBAYA KONMADAN ÖNCE NASIL TEMİZLENMELİ?

Toplanan ısırgan otlarını temizlemek için öncelikle eldiven giyilerek ayıklama yapılmalıdır. Yapraklar ve genç saplar koparılır, sararmış veya sert kısımlar atılır. Ardından geniş bir kapta bol soğuk suyla birkaç kez yıkanır, kum ve toz temizlenir. Isırganın batma etkisi kaynatma aşamasında kaybolur. Birçok tarifte otlar doğrudan doğranıp haşlanır ancak daha yumuşak bir kıvam için kaynar suda bir iki dakika blanşe edilip süzülmesi önerilir. Haşlama suyu dökülür, otlar soğuk suda şoklanır ki rengi yeşil kalsın. Sonra ince ince doğranır veya rondodan geçirilir. Bu işlem hem temizliği sağlar hem de çorbaya hoş bir doku katar.

DÖRT KİŞİLİK ÇORBADA NE KADAR ISIRGAN OTU VE TARHANA KULLANILMALI?

Dört kişilik bir aile için ideal ölçü bir su bardağı yaklaşık iki yüz gram ev yapımı tarhana veya ısırgan otlu tarhana karışımıdır. Taze ısırgan otu kullanıldığında yarım demet yani yaklaşık iki yüz iki yüz elli gram temizlenmiş ve doğranmış ısırgan otu yeterlidir. Eğer kuru ısırgan otu kullanılıyorsa yarım su bardağı kadar yeterli olur çünkü kuru hali daha yoğun tat verir. Tarhana miktarı çorbanın koyuluğunu belirler, fazla konulursa çok koyu olur. Isırgan otu ise tadı ve şifasını verir, aşırıya kaçılırsa burukluk artabilir. Ortalama sekiz on su bardağı suyla pişirildiğinde kıvam mükemmel olur. Tarhana önce ılık suda eritilip bekletilirse topaklanma önlenir.

ISIRGAN OTLU TARHANA ÇORBASININ YAPILIŞI VE PÜF NOKTALARI

Öncelikle tereyağı ve zeytinyağını tencerede eritin, soğanı ve sarımsağı kavurun. Salça ekleyip kokusu çıkınca tarhanayı ilave edin ve kavurun. Ardından su veya et suyunu yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Kaynamaya başlayınca doğranmış veya haşlanmış ısırgan otunu katın. Orta ateşte yirmi otuz dakika pişirin, ara sıra karıştırın ki dibe yapışmasın. Son beş dakikada nane, pul biber ve tuzu ekleyin. Servis öncesi üzerine tereyağında kavrulmuş nane gezdirin. Bu çorba soğuk havalarda iç ısıtır, demir, vitamin C, A ve K açısından zengindir. Isırgan otu kan temizleyici, idrar söktürücü ve antioksidan etkisiyle bilinir. Çocuklar için hafif tatlı yapılabilir, yetişkinler için baharat artırılabilir.