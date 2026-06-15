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Anadolu topraklarının sahip olduğu muazzam bitki zenginliği, yerli ve milli bir projeyle belgeleniyor. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı tarafından finanse edilen ve Türkiye'deki üniversitelerden çok sayıda botanikçinin katılımıyla hazırlanan "Resimli Türkiye Florası Projesi", Türk bilim dünyası adına tarihi bir adıma sahne oluyor. Kültürel ve bilimsel bir köprü niteliği taşıyan proje sayesinde, Türkiye'nin bitki mirası dil engeli olmaksızın toplumla buluşacak.

DÜNYAYA ÖRNEK "TÜRKÇE BİLİMSEL BİTKİ ADLARI SİSTEMİ"

Projenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Kandemir, Türkiye'nin bitki çeşitliliğinin neredeyse tüm Avrupa kıtasına denk olduğunu vurguladı.

Ülkede kayıt altına alınan bitki çeşidinin 12 bini aştığını ve ortalama her 10 günde bir yeni bir bitki türünün keşfedildiğini belirten Prof. Dr. Kandemir, projenin özgün yönünü şu sözlerle aktardı:

"Resimli Türkiye Florası ile dünyaya örnek olabilecek yerel dilde bir 'Türkçe Bilimsel Bitki Adları Sistemi' oluşturuldu. Bu eser sayesinde bitkilerimiz ilk kez sistematik biçimde Latince adlarının yanında özgün Türkçe bilimsel isimleriyle de kayıt altına alınıyor. Türkiye'nin florası geçmişte biri Latince, diğeri İngilizce olmak üzere iki kez yazılmıştı. Ancak bu eserler, dil engeli nedeniyle bitki bilgisinin toplumla buluşturulmasında sınırlı kaldı. Tamamı Türk bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlanan bu yeni eser, uluslararası bilimsel standartlara sahip, yerli ve milli bir nitelik taşımaktadır."

62 CİLTLİK DEV BİR KÜLTÜREL MİRAS

Prof. Dr. Kandemir, bitki taksonomistlerinin (sınıflandırma uzmanları) doğadaki karmaşık yapıyı herkesin anlayabileceği bir sisteme dönüştürmek için büyük bir sabır ve fedakarlıkla çalıştığını ifade etti. Bilim insanları tarafından üretilen bu muazzam bilginin toplumla paylaşılmasının en önemli aracının Türkçe isimler olduğunu belirten Kandemir, eserin önemini şu ifadelerle özetledi:

"Yazımı devam eden Resimli Türkiye Florası'nda bitkilerimizin her birinin eşsiz Türkçe adlarla yer alıyor olması ve eserin Türkçe yazılması, bitki bilimciler ile toplum arasındaki iletişim engellerini ortadan kaldıran tarihi bir adımdır. Bu yönüyle çalışma, yalnızca uluslararası bilimsel bir eser değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır."

Tamamlandığında 62 ciltten oluşması planlanan dev eser; binlerce bitki türüne ait detaylı bilimsel verileri ve özgün botanik çizimleri bir araya getirerek, Türkiye'nin bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı flora kaynağı olarak tarihe geçecek.