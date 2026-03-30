İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), “Edusa: Bir Anadolu Hikayesi” operasını sanatseverlerle buluşturdu.
Anadolu’nun binlerce yıllık sırrı sahneye taşındı: Edusa prömiyeri AKM’de
Anadolu’nun kadim hafızasını sahneye taşıyan “Edusa: Bir Anadolu Hikayesi” operası, dünya prömiyerini AKM’de yaptı. Kültürün yaşatıcı gücünü aşk ve tarih üzerinden anlatan eser, ilk Türk kadın bestecilerden Güldiyar Tanrıdağlı imzası taşıyor.
Anadolu’nun binlerce yıllık hafızasını sahneye taşıyan eserin dünya prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi’nde yapıldı.
İlk Türk kadın besteci Güldiyar Tanrıdağlı’nın bestelediği iki perdelik operanın librettosunu Prof. Dr. İskender Pala yazdı. Rejisör Caner Akın, geleneksel opera anlatısını çağdaş ve deneysel sahneleme teknikleriyle birleştirdi.
"EĞER KÜLTÜRÜN YOKSA YOK OLMAYA MAHKUMSUN”
Akın yaptığı açıklamada, eser için sahne önünde ve arkasında ortalama 450-500 kişinin görev aldığını belirtti. Prodüksiyonun tüm hazırlıklarının büyük özenle yürütüldüğünü vurgulayan Akın, şöyle konuştu:
“İDOB olarak, yaptığımız her prodüksiyonda uluslararası standartlarda prodüksiyonlar, işler, sanatsal eserler ortaya çıkarmak istiyoruz. Seyircilerimize çok değer veriyoruz ve dünyadaki trendleri takip edip en iyi şekilde onlara perde açmak istiyoruz.”
Tarihte yaşamış gerçek karakterlerle kurgu karakterlerin bir araya geldiği eseri değerlendiren Akın, şu ifadeleri kullandı:
“Eğer kültürün yoksa yok olmaya mahkumsun. Kültürün varsa bir savaşı kaybetmekten korkma. Yenilmezsin. Sonsuza kadar yaşarsın. Tabii ki İskender Pala bu güzel mesajı çok güzel bir aşk hikayesiyle bezemiş ve Güldiyar Tanrıdağlı bu duyguyu çok güzel işledi.”
Besteci Güldiyar Tanrıdağlı ise hazırlık sürecinin zorlu ancak unutulmaz olduğunu belirterek şunları kaydetti:
“Bundan sonrası artık sanatçılara ve seyircilerimize emanet. Heyecanım tabii ki çok büyük. Bu kadar büyük bir projenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Edusa’da insana dair bütün duygular var. Çok anlamlı bir mesajı var: O da kültürüne sahip çıkan milletlerin sonsuza dek yaşayacağı. O yüzden umarım seyircimiz de salondan çıkarken bu mesajı, bu hissiyatı sindirmiş olarak çıkar.”
"KADIN BESTECİLERİMİZİN DAHA ÇOK YOLU AÇILSIN"
Kadın bestecilerin önünün daha fazla açılması temennisinde bulunan Tanrıdağlı, “Çünkü bizler de varız, bizler de bu meşakkatli zor yollardan geçiyoruz. Yıllarca eğitim alıyoruz ve bence çok da güzel müzikler yazıyoruz. O yüzden umarım devamı gelir.” görüşünü paylaştı.
Prof. Dr. İskender Pala ise eserin “Bir Anadolu Hikayesi” olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
“Bizim medeniyetimizin ve tarihi birikimimizin burada bir sesi, bir görseli, bir hatırası olsun diye böyle bir eser hazırlandı. Ben, doğrusunu isterseniz Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu’yu öne çıkaran böyle bir eserin ilk defa bu salonlarda temsil edildiğini düşünüyorum. Buna vesile olan bütün arkadaşlarım ve bütün sanatçılar gayretle çalıştılar. Ben eseri, librettoyu yazarken AKM’nin böyle bir görsele, böyle bir görkeme ev sahipliği yapacağını doğrusu düşünmemiştim. Ama bugün için şükrediyorum. Çok güzel bir eser.”
Prömiyerde İDOB Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetti. Dekor ve görsel tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını Cem Yılmazer, video tasarımını Aisha Hajiyeva, koreografiyi ise Berk Sarıbay üstlendi. İDOB Korosu’nun şefliğini Anıl Aydın yaptı.
Eserde Solon rolünde Kevork Tavitiyan, Krezius rolünde Gökhan Ürben, Karuna rolünde Deniz Likos, Kyros rolünde Hüseyin Likos, Aryan rolünde Murat Güney, Halludas rolünde Ufuk Toker, Kufu rolünde Bülent Külekçi, Mehte rolünde Burak Kul, Edusa rolünde Evren Işık Yasemin, Namirek rolünde Asude Karayavuz, Nakata rolünde Kenan Dağdaşan, Sandanis rolünde Ufuk Karakoç, Aryenis rolünde Bahadır Özkoca, Soytarı rolünde Uğur Etiler, Muhafız rolünde Mehmet Tükel Acar ve Ulak rolünde Fuat Kılıç Aslan yer aldı. İDOB bale ve modern dans sanatçıları da kadroda görev aldı.
Eserin konusu kısaca şöyle: Tarih boyunca altın, para ve iktidar el değiştirmiş, imparatorluklar yıkılmış, sınırlar değişmiştir. Ancak kültürünü koruyan toplumlar varlıklarını sürdürmeyi başarmıştır. Kalıcı adalet ise yalnızca güç sahiplerinin iradesine değil kültürel değerler, etik anlayış ve toplumsal hafızaya dayanır. Edusa’da anlatılan hikaye de bu gerçeği geçmişten bugüne aktaran güçlü bir anlatıdır.
Opera, 2, 4, 11, 18 ve 30 Nisan tarihlerinde AKM’de tekrar sahnelenecek.