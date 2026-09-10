Kartal Belediyesi, yerel tarımsal biyoçeşitliliği korumak, ata tohumlarını çoğaltarak yarınlara aktarmak ve doğa dostu üretim modellerini ilçe genelinde yaygınlaştırmak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde Ata Tohum Üretim Merkezi’ni hizmete sundu. Yaklaşık bin metrekarelik açık alanda hayata geçirilen bu stratejik merkez, atalık tohumların genetik saflığını korurken aynı zamanda kent tarımını ve doğa dostu üretim yaklaşımlarını desteklemeyi hedefliyor.

Tarımsal çeşitliliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla merkez bünyesinde özel olarak oluşturulan 22 sebze yatağında son derece geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Dört çeşit domates, iki çeşit patlıcan, üç çeşit biber ve üç çeşit fasulyenin yanı sıra saray bamyası, maydanoz, pırasa, roka, tere, soğan, mısır, bal kabağı ve karpuz çeşitleri gibi birçok geleneksel ürün tamamen doğal yöntemler kullanılarak özenle yetiştiriliyor.

Merkezde Anadolu’nun zengin ürün çeşitliliğinin yanı sıra dünya mutfaklarında ve farklı iklim koşullarında yetişen özel türler de yetiştiriliyor. Japon kabağı, Vietnam salatalığı, Malabar, altın çilek ve yaban mersini gibi farklı iklimlere ait türler de üretim alanında kendilerine yer buluyor. Kartal Belediyesi yetkilileri, alandaki ürün çeşitliliğinin periyodik olarak eklenecek yeni türlerle zaman içerisinde çok daha zengin bir seviyeye ulaştırılmasını hedefliyor.

Ata tohumlarının genetik saflığını ve kalitesini muhafaza etmek amacıyla ekim, bakım, harmanlama ve kurutma süreçleri uzman ekipler tarafından teknik esaslara uygun şekilde yürütülüyor. Yetiştirilen sağlıklı bitkilerden elde edilen ürünler, olgunlaşma döneminin tamamlanmasının ardından özenle tohumluk olarak ayrılıyor. Koruma altına alınan bu ürünler, iklimlendirme koşullarının eksiksiz sağlandığı alanlarda özel eleklerden geçirilerek güvenle depolanıyor. Korunan bu tohumlar, bir sonraki ekim döneminde yeniden toprakla buluşturularak kesintisiz ve sürdürülebilir bir tarımsal döngünün devamlılığı garanti ediliyor.

Ata Tohum Üretim Merkezi, yalnızca tohum üretmekle kalmayıp sıfır atık ve dairesel ekonomi ilkelerini de üretim sürecine entegre ediyor. Toprak verimliliğini artırmak ve doğal dengeyi korumak için sağlığa zararlı kimyasal girdiler yerine kompost, bokaşi ve doğal hayvan gübreleri tercih ediliyor. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki yeşil alanlarda gerçekleştirdiği çim biçme ve budama çalışmalarından elde edilen organik atıklar, kompost süreçlerine dahil edilerek işleniyor ve yeniden doğaya kazandırılıyor. Bu sayede hem belediye öz kaynakları verimli şekilde değerlendiriliyor hem de tamamen ekolojik bir üretim ekosistemi oluşturuluyor.