Geleneksel Türk mutfağının en sevilen ve en köklü çorbalarından biri olan erişteli yoğurt çorbası hem pratik hazırlanışı hem de yüksek besin değeriyle nesillerdir dikkat çekiyor. Türk kültüründe çorba, sadece bir başlangıç yemeği değil, aynı zamanda şifa niyetine tüketilen kutsal bir besin olarak kabul edilir. Protein ve kalsiyum zengini bu çorba özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini üst seviyede güçlendirirken, hassaslaşan mideyi de önemli ölçüde rahatlatıyor.

Dört kişilik erişteli yoğurt çorbası hazırlamak için mutfakta şu malzemelerin bulundurulması gerekir: Bir su bardağı dolusu kurutulmuş ev eriştesi, yaklaşık beş veya yedi su bardağı temiz içme suyu, bir buçuk su bardağı tam yağlı süzme veya ev yoğurdu, bir adet taze yumurta sarısı, bir yemek kaşığı elenmiş buğday unu, bir yemek kaşığı organik tereyağı, kurutulmuş nane, acı pul biber, yeteri kadar sofra tuzu, isteğe bağlı olarak yarım limonun taze sıkılmış suyu ve iki diş dövülmüş, ezilmiş sarımsak.

Çorbanın besleyiciliğini bir kat daha artırmak ve protein dengesini mükemmel hale getirmek için haşlanmış nohut da eklenebilir. Nohut eklendiğinde çorba lif bakımından da zenginleşerek sindirimi daha uzun süren ve kan şekerini dengede tutan bir yapıya bürünür. Ayrıca bazı Anadolu köylerinde bu çorbanın içerisine haşlanmış yeşil mercimek veya küçük kıymalı mantılar da eklenerek zenginlik derecesi artırılabilir.



Çorbanın hazırlanışı oldukça basittir ve mutfakta uzun saatler harcamayı gerektirmez. Öncelikle derin bir çorba tenceresinde suyu kaynatın ve kaynayan suun içerisine erişteleri ekleyerek yumuşayana kadar haşlayın. Erişteler haşlanırken, ayrı bir derin kapta yoğurt, yumurta sarısı, un ve ezilmiş sarımsağı pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Bu aşamada topaklanma kalmaması çok önemlidir.

Hazırlanan bu yoğurtlu terbiye karışımını çorbanın tenceredeki kaynar suyundan yavaş yavaş alarak ılıştırın. Bu işleme mutfak dilinde meyaneyi alıştırma denir ve yoğurdun sıcak suyla aniden buluşup kesilmesini önlemek için hayati önem taşır. Ardından terbiyeyi, tencereyi sürekli ve aynı yöne doğru karıştırarak yavaşça ilave edin. Çorba kaynama noktasına gelip istediğiniz yoğun seviyeye ulaşana kadar orta ateşte pişirilmelidir. Son olarak küçük bir sos tavasında tereyağını kızdırıp içerisine kurutulmuş nane ve pul biberi ekleyerek yakın. Kokusu çıkan bu nefis yağı çorbanın üzerine gezdirin. Arzuya göre limon suyu ekleyerek ekşilik oranını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Toplam hazırlık ve pişirme süresi yirmi beş ile otuz dakika arasındadır. Bu doğru yöntemle çorbanız tamamen pürüzsüz ve kremsi bir kıvam alır.

Servis aşamasında çorba mutlaka dumanı üstünde, sıcak olarak sunulmalıdır. Üzerine tereyağında kızdırılmış nane ve pul biber sosu dökülünce hem görsel bir şölen oluşur hem de lezzet açısından mükemmel bir dengeye ulaşılır. Yanında taze köy ekmeği, mevsim yeşillikleriyle hazırlanmış bir salata veya ev yapımı kütür kütür bir turşu ile ikram edilebilir.