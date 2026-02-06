Sektörde bir ilk olan bu projeyle sigortacılık anlayışı, "hasarı ödemekten hasarı önlemeye" evriliyor. Yapay zeka teknolojisinin kurumsal müşterilere ücretsiz sunulacağı iş birliğinde temel hedef kazaları gerçekleşmeden önlemek ve can güvenliğini artırmak.

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE KORUYUCU SİGORTACILIK

Türkiye’de bir sigorta şirketi ile bir teknoloji şirketi arasında gerçekleştirilen ve bu kapsamda bir ilk olma özelliği taşıyan iş birliği, trafik kazalarını önlemek ve yol güvenliğini dünya standartlarına taşımak amacıyla teknolojiyi bir ‘güvenlik kalkanına’ dönüştürüyor.

Bu vizyoner iş birliği kapsamında, Anadolu Sigorta’dan kasko poliçesi yaptıran kurumsal müşteriler, Trio Mobil’in en ileri güvenlik teknolojilerine sahip olma şansı yakalayacak. Sigortalılara hediye edilen bu özel teknoloji paketi, araç filolarını daha güvenli ve verimli hale getirme fırsatı sunacak.

YAPAY ZEKA BIR "YOL ARKADAŞI" GİBİ SÜRÜCÜYÜ KORUYOR

Paket kapsamında sunulan yapay zeka destekli akıllı kamera sistemleri, sürücüler için adeta dijital bir yardımcı pilot görevi görüyor. Sistem; yorgunluk, dikkat dağınıklığı, emniyet kemeri takmama veya seyir halinde telefon kullanımı gibi riskli durumları, risk oluştuğu an fark ediyor. Oluşan ihlalleri anlık olarak bildiriyor ve olası bir kazayı daha gerçekleşmeden engelleme fırsatı tanıyor.

Bu teknoloji sadece can güvenliğini korumakla kalmıyor; aynı zamanda yakıt tüketimini düşürüyor ve araçların yıpranmasını azaltarak işletmelere büyük bir maliyet avantajı sağlıyor.

İş birliğinin sigortacılıkta yeni bir standart belirleyeceğini vurgulayan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören “Sektörün öncü şirketi olarak, dijitalleşmeyi müşteri memnuniyetine ve toplumsal faydaya dönüştürmek en büyük önceliğimiz. Trio Mobil ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, dünya standartlarında bir teknolojiyi kurumsal müşterilerimizin hizmetine sunarak trafik güvenliğinde yeni bir sayfa açıyoruz. Poliçelerimize entegre ettiğimiz bu akıllı sistemler sayesinde, sürücü güvenliğini en üst seviyeye çıkarırken, iş ortaklarımızın operasyonel verimliliğine de katkı sağlıyoruz. Bu proje, Anadolu Sigorta’nın teknolojiyi insan odaklı kullanma vizyonunun güçlü bir yansımasıdır” dedi.

Teknolojiyi bir izleme aracı olmaktan çıkarıp, koruyucu bir güce dönüştürdüklerini belirten Trio Mobil CEO’su ve Kurucu Ortağı Nevzat Ataklı ise şu değerlendirmede bulundu: “Anadolu Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Türkiye’de sigortacılık anlayışını kökten değiştirecek bir kilometre taşıdır. Biz bu projeyle, sigortacılığı ‘hasarı tazmin eden’ geleneksel yapıdan, yapay zeka sayesinde ‘hasarı gerçekleşmeden önleyen’ proaktif bir güce dönüştürüyoruz. Amacımız teknolojiyi sadece bir izleme aracı olarak değil, kaza riskini öngörüp müdahale eden bir yol arkadaşı olarak konumlandırmak. Bir kazayı önlemenin değerinin, hiçbir tazminat bedeliyle ölçülemeyeceğine inanıyor ve bu vizyonla trafiğe çıkan her aracı daha güvenli hale getiriyoruz.”

İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA ÖNE ÇIKAN AVANTAJLAR

Yapay zeka teknolojisinin gücüyle kaza risklerini %20 oranında azaltarak 'önce can güvenliği' diyen bu iş birliği, hasar oluştuktan sonra değil, gerçekleşmeden önce müdahale eden 'Koruyucu Sigortacılık' anlayışını hayata geçiriyor. Güvenli sürüş alışkanlıklarını teşvik ederek yakıt tüketimi ve araç bakım masraflarında önemli ölçüde tasarruf sağlayan proje, aynı zamanda işletmelere filolarının performansını şeffaf bir şekilde izleyip operasyonel verimliliklerini artırma imkanı sunuyor.

Trio Mobil Hakkında

Trio Mobil, endüstriyel güvenlik ve verimlilik alanında IoT ve yapay zeka teknolojileriyle öne çıkan küresel bir teknoloji şirketidir. 65 ülkede, 1 milyondan fazla bağlı cihazı ve 30.000’den fazla kurumsal müşterisiyle hizmet veren şirket, operasyonel süreçleri optimize ederken sürdürülebilirliği destekleyen çözümler sunmaktadır. Daha fazla bilgi için: www.triomobil.com

Anadolu Sigorta Hakkında

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası ile 1925 yılında Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketi olarak kurulan Anadolu Sigorta, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren sigortacılık sektörünün gelişmesine öncülük etmekte, bireysel ve kurumsal sigorta alanlarında geniş kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Türkiye İş Bankası Grubu’nun gücünü arkasına alan Anadolu Sigorta, bugün yaklaşık 3.200 acentesiyle pek çok farklı branşta güvenilir çözümler üretmektedir. Şirket, güçlü sermaye yapısı, yenilikçi yaklaşımı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye'nin en güvenilir sigorta markalarından biri olmayı sürdürmektedir. İkinci yüzyılına girerken vizyon ve misyonunu da yeniden tanımlayan Anadolu Sigorta, “Kaybetmek Yok” mottosunu şirketin temel değerlerinden biri haline getirmiştir.