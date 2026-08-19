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Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ‘Anadolu Senfonisi’ sanatseverleri müziğe doyurmak için geri sayıma başladı. Anadolu’nun farklı bölgelerinden beslenen müzikal zenginliği senfonik yorumlarla dinleyicilerle buluşturacak. Konserle Anadolu’nun köklü kültürel mirası, senfonik müziğin evrensel yorumuyla Bodrum’da yankılanacak.

ORKESTRA RAHMEDOV YÖNETİMİNDE SAHNE ALACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Konservatuvarı, Şef Rustam Rahmedov yönetiminde sahnede yer bulacak. Konserde orkestraya Başkemancı Diğdem Güvenç eşlik edecek. Bodrum’un önemli noktalarından Turgutreis Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek konser, sanatseverlere müzik dolu bir yaz akşamı yaşatacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerini ve Bodrum’da bulunan misafirleri ‘Anadolu Senfonisi’ konserinde müziğin birleştirici gücüyle buluşmaya davet ediyor.