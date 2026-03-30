Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Kocaeli geçişinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvanın kazaya karıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi kazada yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde gerçekleşen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul istikameti ulaşım kapatıldı.
Otoyolun İstanbul İstikameti Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kaza oldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri geldi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyoldaki ulaşım, Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna aktarıldı.
Ekiplerin, araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları devam ediyor.