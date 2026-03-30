Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Kocaeli geçişinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvanın kazaya karıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi kazada yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde gerçekleşen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul istikameti ulaşım kapatıldı.

Otoyolun İstanbul İstikameti Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kaza oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri geldi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyoldaki ulaşım, Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna aktarıldı.

Ekiplerin, araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları devam ediyor.