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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden 51 yaşındaki Nevzat K. idaresindeki 34 AFK 058 plakalı hafif ticari araç, yol yapım çalışması nedeniyle Ankara istikametinden İstanbul yönüne bant aktarımı yapılan Yeşilyayla mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç bariyere saplandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan B.P.I. (11), Ö.K. (14) ve G.I. (56) yaralandı. Yaralılar, araçta sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Nevzat K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.