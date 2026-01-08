Anadolu Otoyolu’nun Sakarya Hendek geçişinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, 34 GEK 18 plakalı otomobil ile 27 AKZ 677 plakalı minibüs aynı yönde seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın ardından minibüs yan yattı.
Kazada 60 yaşındaki Yıldız Dertli olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.