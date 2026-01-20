Seyhan Belediyesi tarafından kentin en eski mahallelerinden Tepebağ’da 2024 Ocak ayında hizmete giren müze, Anadolu’nun köklü kahve geleneğine ışık tutuyor.
Anadolu kahvesinin sırrı Adana’da: 2 yılda 50 bin kişi gezdi
Adana’nın Seyhan ilçesinde Anadolu kahve kültürünü tanıtmak amacıyla açılan Kahve Evi Müzesi, iki yılda yaklaşık 50 bin ziyaretçi çekti.
Ressam ve heykeltıraş Şahin Paksoy ile tasarımcı ve yazar Gönül Paksoy’un biriktirdiği eserlerle oluşturulan müze, kahve severlerin büyük ilgisini görüyor.
Müzede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait cezve, fincan, el değirmeni, kavurma tavaları, terazi, tahta kaşık, su küpü ve şeker kapları gibi objeler sergileniyor.
“MÜZENİN TANINIRLIĞI VE GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTTIKÇA ZİYARETÇİ SAYISI DA ARTIYOR”
Seyhan Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Utku Arınç, Türk kahvesi kültürünü yaşatıp tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.
Ziyaretçilerin kahve hazırlığında kullanılan pek çok tarihi eşyayı incelediğini ifade eden Arınç, “Müzede öğütme ve pişirme tavaları, dibekler, soğudanlıklar, fincanlar ve cezveler bulunmaktadır. Yaklaşık binin üzerinde eser var. Burada günümüzden yaklaşık 200 yıl öncesine ait eserlerin olduğu biliniyor.” dedi.
Arınç, yerli ve yabancı turistlerin Türk kahvesine büyük ilgi gösterdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:
“Müzenin tanınırlığı ve görünürlüğü arttıkça ziyaretçi sayısı da artıyor. Önümüzdeki yıllarda buranın çok daha hak ettiği değeri göreceğini düşünüyoruz. Müzemize özellikle Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ve Lezzet Festivali’nde şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin uğradığını, gördüklerinden çok mutlu olduklarını biliyoruz.”
Arınç, projeye verdikleri destek için Valilik, Çukurova Kalkınma Ajansı ile Şahin ve Gönül Paksoy kardeşlere teşekkür etti.
“İNSANI GEÇMİŞE GÖTÜRÜYOR”
Ziyaretçilerden Feyza Kutlubay müzeyi çok beğendiğini belirterek, “Güzel bir yer olmuş, insanı geçmişe götürüyor. Büyüklerimizin evlerini hatırlattı. Geçmişi hatırlamak güzel geldi. Herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.
Oya Cerit Tüylüce ise kahve kültürüyle ilgili daha önce hiç görmediği pek çok eseri görme şansı bulduğunu söyledi.