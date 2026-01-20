Anadolu kahvesinin sırrı Adana’da: 2 yılda 50 bin kişi gezdi

Arınç, yerli ve yabancı turistlerin Türk kahvesine büyük ilgi gösterdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Müzenin tanınırlığı ve görünürlüğü arttıkça ziyaretçi sayısı da artıyor. Önümüzdeki yıllarda buranın çok daha hak ettiği değeri göreceğini düşünüyoruz. Müzemize özellikle Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ve Lezzet Festivali’nde şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin uğradığını, gördüklerinden çok mutlu olduklarını biliyoruz.”

Arınç, projeye verdikleri destek için Valilik, Çukurova Kalkınma Ajansı ile Şahin ve Gönül Paksoy kardeşlere teşekkür etti.

“İNSANI GEÇMİŞE GÖTÜRÜYOR”

Ziyaretçilerden Feyza Kutlubay müzeyi çok beğendiğini belirterek, “Güzel bir yer olmuş, insanı geçmişe götürüyor. Büyüklerimizin evlerini hatırlattı. Geçmişi hatırlamak güzel geldi. Herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Oya Cerit Tüylüce ise kahve kültürüyle ilgili daha önce hiç görmediği pek çok eseri görme şansı bulduğunu söyledi.