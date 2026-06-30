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Anadolu Efes'te Şehmus Hazer dönemi resmen sona erdi.

Lacivert-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamayla milli basketbolcu Şehmus Hazer ile yolların ayrıldığını duyurdu.

RESMİ VEDA GELDİ

Anadolu Efes tarafından yapılan açıklamada, Şehmus Hazer'e kulübe verdiği katkılar için teşekkür edilirken, oyuncuya kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dileklerinde bulunuldu.

YENİ ADRESİ GALATASARAY

Şehmus Hazer'in kısa süre içerisinde Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

27 yaşındaki milli guard, geride kalan sezonda Anadolu Efes formasıyla EuroLeague'de 33 maçta görev alırken 5.6 sayı ve 1.1 asist ortalamaları yakaladı.