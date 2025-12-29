Shane Larkin’in yaşadığı sakatlığın ardından kısa rotasyonunda alternatif arayışına giren Anadolu Efes, beklenen hamleyi resmen duyurdu.

Lacivert-beyazlı ekip, ABD’li oyun kurucu Saben Lee ile 2025/26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

OLIMPIAKOS'TA YETERLİ SÜRE ALAMADI

Avrupa kariyerine Manisa Basket formasıyla başlayan ve burada sergilediği performansla EuroLeague ekiplerinin radarına giren Saben Lee, kısa süren Maccabi Tel Aviv deneyiminin ardından yeniden Manisa’ya dönmüş, sezon ortasında ise bu kez Olympiakos’un yolunu tutmuştu.

Olympiakos'ta süre bulmakta zorlanan ABD’li guard, bu sezon EuroLeague’de 11 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 3.4 sayı ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı.