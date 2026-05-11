Türkiye’nin küresel bira üreticilerinden Anadolu Efes, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin’de vites yükseltiyor. bloomberght'nin haberine göre, şirket, belirli ana markalarının Çin ana karasında yerel olarak üretilmesi için stratejik bir sözleşmeli üretim (toll-filling) anlaşmasına imza attığını duyurdu.

Anadolu Efes tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bu adımın şirketin yerel üretimi merkeze alan küresel büyüme stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı.

ÇİN'DEKİ YENİ YAPILANMA: SHANGHAİ BEER COMPANY

Operasyonun yönetim merkezi, Efes Breweries International B.V.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Aralık 2024'te kurulan Anadolu Efes Shanghai Beer Company Limited olacak. Yeni kurulan bu şirket, Çin’deki üretim ve dolum süreçlerinden sorumlu ana yapı olarak faaliyet gösterecek.

ÜRETİM VE DAĞITIM TAKVİMİ

Anlaşma kapsamında, Anadolu Efes’in belirli ana bira markaları Çin ana karasında yerel tesislerde üretilecek. Projenin hayata geçirilme süreciyle ilgili 'İlk etapta tesislerde deneme üretimleri gerçekleştirilecek. Deneme süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, yerel olarak üretilen ürünlerin Çin genelindeki satış ve dağıtım faaliyetlerine başlanacak.' detayları paylaşıldı.

FİNANSAL DETAYLAR PAYLAŞILMADI

Şirket, yerel üretimin maliyeti ve hedeflenen hacim gibi finansal detayları henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Ancak bu hamlenin, lojistik maliyetleri düşürmesi ve yerel pazar dinamiklerine daha hızlı uyum sağlanması açısından kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Anadolu Efes'in bu stratejik hamlesi, Uzak Doğu pazarında daha kalıcı ve rekabetçi bir pozisyon elde etme hedefinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Yerel üretim ile birlikte markanın Çin’deki erişilebilirliğinin ve pazar payının artırılması hedefleniyor.