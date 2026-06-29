Türkiye'de 8 yıldır Anadolu Efes forması giyen ABD'li yıldız Shane Larkin'den ayrılık açıklaması geldi.

LARKIN: 'BENİM İÇİN ZOR KARARDI'

Off The RECourt kanalına konuşan Larkin, "Son 8 yıldaki her şey için çok teşekkür ederim. Ancak ayrılık vakti. Benim için çok zor bir karardı. Bunu yapmak zorunda kalmamak için sonuna kadar gittim. Neden böyle olduğunu kimse bilmiyor." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE BEKO İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Anadolu Efes'te önemli başarılara imza atan 34 yaşındaki tecrübeli oyun kurucunun Fenerbahçe Beko ile anlaştığı iddia ediliyor.