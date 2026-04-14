Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, hem oyuncu hem yönetici olarak uzun yıllar kulübe katkı sağlayan, A takım seviyesinde 22 kupa kazanan ve EuroLeague tarafından üst üste iki kez “Gianluigi Porelli Yılın Yöneticisi” ödülüne layık görülen Alper Yılmaz’ın yeniden kulübe katıldığı belirtildi. Açıklamada, yeni görevinde başarı temennilerine yer verildi.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu, bir gün önce yaptığı açıklamada sportif direktörlük görevini yürüten Alper Yılmaz ile yolların ayrıldığını kamuoyuna duyurmuştu.