EuroLeague’deki temsilcimiz Anadolu Efes’in milli oyuncusu Şehmus Hazer, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

BasketNews’un haberine göre, EuroLeague ekiplerinin bir kısmı 27 yaşındaki guard ile yakından ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Anadolu Efes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 1.95 boyundaki Şehmus Hazer’in, bu yaz için çıkış opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

EUROLEAGUE PERFORMANSI

Milli basketbolcu, bu sezon EuroLeague’de çıktığı 33 maçta 5.6 sayı, 1.1 asist ve 0.9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Şehmus Hazer, Anadolu Efes’e geçtiğimiz yaz transfer olmuştu.