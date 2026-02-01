Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda Anadolu Efes’i konuk etti.

Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip, 87-80’lik skorla galip gelerek formunu yükseltmeye devam etti.

Bu sonuçla Merkezefendi Belediyesi Basket, 18 maç sonunda 8. galibiyetini elde ederken, sezon boyunca istikrarsız bir grafik çizen Anadolu Efes ise 10 galibiyette kaldı.

ÇEYREK SKORLARI

1.ÇEYREK: 21-17

2.ÇEYREK: 48-40

3.ÇEYREK: 62-63

4.ÇEYREK: 87-80