Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, atletik performans antrenörü Serhat Güneş'in vefatıyla sarsıldı.

Lacivert-beyazlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, 2 Mayıs Salı günü aniden gelişen bir sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve o tarihten bu yana yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Serhat Güneş'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Anadolu Efes Kulübü, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2 Mayıs Salı günü ani bir sağlık sorunu yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren atletik performans antrenörümüz Serhat Güneş'in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın Serhat."

Aynı zamanda eski bir basketbolcu olan Serhat Güneş’in vefat haberinin ardından, basketbol camiasından çok sayıda kulüp ve sporcu da başsağlığı mesajları yayımlayarak üzüntülerini paylaştı.