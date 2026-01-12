Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Anadolu Efes ONVO Büyükçekmece ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan Efes, ilk yarıyı 50-38 önde tamamladı. Ev sahibi ekibin ikinci yarıdaki dönüşüne rağmen son periyotta kontrolü elden bırakmayan lacivert-beyazlılar, parkeden 87-85 galip ayrıldı.

Anadolu Efes’te Jordan Loyd 23 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Saben Lee 15 sayı, 10 asist ile double-double yaptı.

Süper Lig'de uzun zaman sonra ilk kez üst üste maç kazanan Anadolu Efes toplamda 9. galibiyetini aldı.