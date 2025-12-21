Basketbol Süper Ligi tarihinde ilk kez üst üste beş yenilgi alan Anadolu Efes, 12. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk etti. Yeni koçu Pablo Lazo ile ile Fenerbahçe yenilgisinden sonra ikinci kaçına çıkan lacivert beyazlılar maça hızlı başladı. İlk periyodu 25-20 önde kapayan Efes soyunma odasına 45-34'lük skorla gitti.

Üçüncü çeyrekte Efes'ti Nick Weiler-Babb asistleriyle Isaia Cordinier sayıarıyla etkili oldu. Bi ara farkı 17'ye çıkaran ev sahibi son periyoda 70-62 önde girdi. Son 10 dakikaya hızlı başlayan Anadolu Efes oldu. Maçın bitimine 3.5 dakika kala skoru 83-67 yapan Efes son dakikalarda çok top kaybı yaptı. Galatasaray farkı indirmesine rağmen sahadan 92-84 mağlup ayrıldı.

Efes'te Brice Dessert 20, Ercan Osmani ile Şehmus Hazer 16, Isaia Cordinier 15 sayı ile galibiyeti getiren isimler oldu. Galatasaray'da Errick Mccollum 20, James Palmer Jr. 18 ve Clifford Omoruyi'nin 17 sayısı galibiyete yetmedi. Bu sonuçla Anadolu Efes'in beş maçlık yenilgi serisi biterken Pablo Lazo ligde ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Anadolu Efes ve Galatasaray'ın 12. hafta sonunda 7 galibiyet 5 yenilgisi bulunuyor.