Beşiktaş'ın gelecek sezon EuroLeague'de yer alacağının kesinleşmesinin ardından iki Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten tebrik paylaşımları geldi.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EuroLeague'e tekrardan hoş geldin Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes ise yayımladığı mesajda, "Beşiktaş'ı EuroLeague'e katılımından dolayı tebrik ederiz. EuroLeague'e hoş geldin Beşiktaş." sözleriyle siyah-beyazlı ekibi kutladı.