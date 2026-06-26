Beşiktaş'ın gelecek sezon EuroLeague'de yer alacağının kesinleşmesinin ardından iki Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten tebrik paylaşımları geldi.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EuroLeague'e tekrardan hoş geldin Beşiktaş." ifadelerini kullandı.
Welcome back to the EuroLeague, @BJK_Basketbol! 👏— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 26, 2026
Anadolu Efes ise yayımladığı mesajda, "Beşiktaş'ı EuroLeague'e katılımından dolayı tebrik ederiz. EuroLeague'e hoş geldin Beşiktaş." sözleriyle siyah-beyazlı ekibi kutladı.
Beşiktaş’ı EuroLeague’e katılımından dolayı tebrik ederiz.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 26, 2026
👏 Welcome to the EuroLeague @BJK_Basketbol