EuroLeague'in 18. haftasında Anadolu Efes, Fransız ekibi ASVEL ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Baştan sona kafa kafaya giden mücadelede ilk yarısı 41-41'lik eşitlikle geçilen maçın normal süresi de 80-80 beraberlikle sonuçlandı.

İlk uzatma bölümünde denge yine bozulmadı ve 92-92 ile karşılaşma bir kez daha uzadı.

İkinci uzatma dakikalarında rakibine oranla daha fazla hata yapan Anadolu Efes sahadan 103-99 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes'te Nick Weiler-Babb ile Isaia Cordinier 20'şer sayıyla oynarken ASVEL'de Bastien Vautier 28 sayılık performansıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

EuroLeague'de üst üste ikinci kez kaybeden Anadolu Efes toplamda 12. mağlubiyetini aldı.