Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 30. ve son hafta heyecanı Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece maçıyla başladı.

SON HAFTANIN AÇILIŞ MAÇINDA BÜYÜK FARK

Sinan Erdem Spor Salonu’nda rakibini ağırlayan lacivert-beyazlı ekip, maç boyunca üstün bir görüntü ortaya koydu.

Karşılaşmaya hücumda yüksek tempoyla başlayan Anadolu Efes, ilk çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Özellikle dış atışlarda etkili olan ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte farkı açarak soyunma odasına rahat gitti.

Üçüncü çeyrekte de tempoyu düşürmeyen ve son bölümde genç oyunculara süre veren Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece’yi 113-79 mağlup etti.

ANADOLU EFES'TE GALİBİYETİN MİMARLARI

Anadolu Efes’te Şehmus Hazer ile David Mutaf karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.

İki oyuncu da mücadeleyi 17’şer sayıyla tamamladı.

PJ Dozier 13 sayı, Kai Jones 12 sayı ve Nick Weiler-Babb 10 sayıyla galibiyete katkı verdi.