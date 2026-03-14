Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında oynanacak derbide Anadolu Efes, yarın sahasında Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak mücadele saat 18.00’de başlayacak.
Derbiyi hakemler Emin Moğulkoç, Alper Özgök ve Kerem Yılmaz yönetecek.
Lig maratonunda oynadığı 21 karşılaşmada 18 galibiyet ve 3 yenilgi alan Beşiktaş GAİN, haftaya ikinci basamakta girdi.
Anadolu Efes ise ligde çıktığı 21 müsabakada 13 galibiyet, 8 mağlubiyet alarak altıncı sırada bulunuyor.
Ligin 7. haftasında oynanan ilk derbi mücadelesinde Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı Anadolu Efes’i 78-69’luk skorla mağlup etmeyi başarmıştı.