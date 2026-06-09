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Anadolu Efes, yeni sezon planlaması kapsamında önemli bir ayrılığı resmen açıkladı.

ANADOLU EFES SABEN LEE İLE YOLLARINI AYIRDI

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sezon içerisinde takıma katılan Saben Lee ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon içerisinde takımımıza katılan Saben Lee ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ETKİLİ PERFORMANS SERGİLEDİ

Sezonun ikinci bölümünde Anadolu Efes kadrosuna dahil olan ABD'li oyun kurucu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 22 maçta dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Saben Lee, ligde görev aldığı karşılaşmalarda 15,45 sayı, 3,14 ribaunt ve 5,27 asist ortalamaları yakalayarak takımın önemli isimlerinden biri oldu.