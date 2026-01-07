Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'in 20. haftasında Paris Basketball'u konuk etti.

Baştan sona kafa kafaya giden mücadelede Anadolu Efes son çeyrekte rakibine diş geçiremedi ve sahadan 84-79 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes'te Saben Lee'nin 17, Ercan Osmani'nin ise 15 sayılık performansları mağlubiyeti engelleyemezken Paris'te 27 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olan Nadir Hifi maça damgasını vurdu.

EuroLeague'de üst üste 4. yenilgisini alan Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes toplamda 14. mağlubiyetini aldı.