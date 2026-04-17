EuroLeague’in 38. ve normal sezonun son haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’a konuk oldu.

Yunanistan’da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 97-62 kazandı.

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 45-38 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Panathinaikos, farkı açarak sahadan 97-62 galip ayrıldı.

ESKİ TAKIMLARINA KARŞI SAHNE ALDILAR

Panathinaikos cephesinde başantrenör Ergin Ataman ve milli basketbolcu Cedi Osman, eski takımları Anadolu Efes’e karşı sahada yer aldı.

Cedi Osman, karşılaşmayı 9 sayı, 4 ribaund ve 1 asistle tamamladı.

ANADOLU EFES BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague normal sezonunu 12 galibiyet ve 25 mağlubiyetle 19. sırada tamamladı ve beklentileri karşılayamadı.

RAKİPLERİ MONACO OLDU

Panathinaikos ise 22 galibiyet ve 16 mağlubiyetle sezonu 7. sırada bitirerek play-in etabında Monaco ile eşleşti.