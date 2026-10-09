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EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Pire'de oynanan mücadelede son şampiyona 89-66 mağlup oldu.

MAÇ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE KOPTU

İlk çeyreği 26-16 geride tamamlayan Anadolu Efes, devre arasına 35-31'lik skorla girdi.

Üçüncü periyotta farkı açan Olympiakos, son çeyreğe 62-49 üstünlükle başladı ve karşılaşmadan 23 sayı farkla galip ayrıldı.

ANADOLU EFES ÜÇÜNCÜ YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de üst üste ikinci, toplamda üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Olympiakos ise dördüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti.

EUROLEAGUE'DE ÇİFT MAÇ HAFTASI

Anadolu Efes, gelecek hafta önce sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak, ardından Zalgiris deplasmanına çıkacak.

Olympiakos ise çift maç haftasında Valencia ve Barcelona'ya konuk olacak.