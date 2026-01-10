EuroLeague'in 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi Olimpia Milano’ya 87-74 yenildi

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, EuroLeague’de 5’i art arda olmak üzere 15. yenilgisini aldı.Olimpia Milano ise 11. galibiyetine ulaştı.

Mücadeleye tempolu başlayan Anadolu Efes, etkili savunması ve hücumda paylaşılan skor katkısıyla ilk periyodu 27-16 önde kapattı. İkinci çeyrekte Kai Jones’un etkili oyunuyla farkı koruyan konuk ekip, soyunma odasına 49-38 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda toparlanan Olimpia Milano, arka arkaya bulduğu sayılarla oyunun kontrolünü ele aldı. İtalyan ekibi bu bölümü 62-57 önde tamamladı.

Son çeyrekte oyundan düşen Anadolu Efes karşısında dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan Milan, farkı 18 sayıya kadar çıkardı ve karşılaşmayı 87-74 kazandı.