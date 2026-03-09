Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes Manisa Basket ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

ANADOLU EFES SÜPER LİG'DE GALİP GELEREK MORAL BULDU

EuroLeague'de hafta içi alınan Asvel mağlubiyeti sonrası çıktığı maçta Pablo Laso'nun öğrencileri sahadan 85-76'lık skorla galip ayrılarak moral buldu.

JORDAN LOYD EN SKORER OYUNCU OLDU

Anadolu Efes'te Jordan Loyd 20 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olurken Kai Jones 7 sayı, 10 ribaund, Ercan Osmani 9 sayı, 6 ribaund, 5 asist, ve Saen Lee 18 sayılık performanslarıyla galibiyette öne çıktı.

AYLAR SONRA EN UZUN GALİBİYET SERİSİ

Bu sonuçla toplamda 13. galibiyetine ulaşan Anadolu Efes ayrıca kasım ayından itibaren ilk kez üst üste üç maç kazanarak en uzun galibiyet serisini yakaladı.