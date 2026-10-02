EuroLeague'de mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanan yıldız oyuncusu Mike James'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
1 Ekim Perşembe günü oynanan mücadelede aşil tendonundan sakatlanan tecrübeli oyun kurucunun ameliyat edildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, James'in tedavi sürecinin seyrine bağlı olarak 7-9 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü belirtildi.
ANADOLU EFES'TEN RESMİ AÇIKLAMA
Anadolu Efes'in açıklamaları şu şekilde:
“Dün oynadığımız Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanan Mike James’e Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından aşil tendonu onarımı ameliyatı uygulandı.
Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat sonrası tedavi sürecinin seyri doğrultusunda oyuncumuzun sahalardan 7-9 ay uzak kalacağının öngörüldüğünü belirtti.”
SEZONUN GERİ KALANINDA FORMA GİYEMEYEBİLİR
Açıklanan iyileşme takvimine göre Mike James'in 2026-2027 sezonunun büyük bölümünü kaçırması bekleniyor. Yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi, ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine göre netleşecek.