Belgrad Arena'da düzenlenecek karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.30'da start alacak.

Sezona istenilen seviyede giriş yapamayan lacivert-beyazlı ekip, oynadığı 28 maçta 9 kez galip gelirken 19 kez yenilgi aldı. Anadolu Efes, son üç karşılaşmasında ise rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Evinde oynadığı son üç maçı kazanan Anadolu Efes, Valencia Basket'i 107-90, Zalgiris Kaunas'ı 92-82 ve Virtus Bologna'yı 91-60'lık skorlarla mağlup etti.

Ligde 28 maçta 16 galibiyet ve 12 yenilgiyle 10. sırada yer alan Kızılyıldız, evinde güçlü bir performans sergiliyor.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan mücadelede Kızılyıldız, 87-65'lik üstünlük sağlamıştı.