Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, İzmir temsilcisi Karşıyaka karşısında 98-81’lik skorla galip geldi. Karşılaşma, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynandı.

Anadolu Efes, ilk yarıyı 50-38 önde tamamladı ve sonraki periyotlarda da üstün performansını sürdürerek farkı açtı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde çıktığı 19 maçta 11. galibiyetini alırken, Karşıyaka 4 galibiyette kaldı.

Düşüşü süren İzmir ekibi, bir sonraki lig maçında Galatasaray ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise Trabzonspor ile mücadele edecek.