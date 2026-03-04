Anadolu Efes, yaptığı resmi açıklamayla sportif direktör İsmail Şenol ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurmasnın ardından bu görev için yeni bir isim arayışlarına başladı.

KRUNOSLAV SIMON İDDİASI

Hırvatistan basınından Index.hr’de yer alan habere göre; Anadolu Efes, İsmail Şenol'dan boşalan sportif direktörlük koltuğunu kulübün eski oyuncularından Krunoslav Simon ile doldurmayı planlıyor.

Simon, Anadolu Efes’in 2021 ve 2022 yıllarında kazandığı EuroLeague şampiyonluklarında kadronun önemli parçalarından biri olmuştu. İstanbul temsilcisinde geçirdiği beş sezonda takımın başarılarında pay sahibi olan Hırvat oyuncu, taraftarların da sevdiği isimler arasında yer alıyordu.

Krunoslav Simon şu anda Hırvatistan Basketbol Federasyonu bünyesinde Hırvatistan Erkek Milli Takımı’nın sportif direktörü olarak görev yapıyor. Anadolu Efes’in ilgisine rağmen Simon’un mevcut görevinden ayrılıp ayrılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.