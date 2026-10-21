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Kaynak: AA

Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş, yarın İstanbul'da oynanacak derbide karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan 6 haftada Anadolu Efes 2 galibiyet elde ederken 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş ise oynadığı 6 maçta 3 kez kazanıp 3 kez kaybetti.

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AVRUPA LİGİ'NDE İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Anadolu Efes ile Beşiktaş, Avrupa Ligi tarihinde ilk kez birbirlerine rakip olacak.

EuroLeague'de ilk kez 2012-2013 sezonunda boy gösteren siyah-beyazlı ekip, o dönemde uygulanan farklı format nedeniyle grup aşamasında Anadolu Efes ile eşleşmemişti.

Bu sezon organizasyonda ikinci kez mücadele eden Beşiktaş, lacivert-beyazlı takımla ilk Avrupa Ligi derbisini oynayacak.

ANADOLU EFES AVRUPA'DA 920. MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş karşılaşması, Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 920. mücadelesi olacak.

Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa arenasında oynadığı 919 maçta 508 galibiyet alırken 411 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

2001-2002 sezonundan bu yana EuroLeague'de yer alan Anadolu Efes, Beşiktaş karşısında organizasyondaki 672. maçını oynayacak. Avrupa Ligi'nde daha önce 671 kez parkeye çıkan İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmaların 351'ini kazandı, 320'sini kaybetti.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE 31. MAÇINA ÇIKACAK

Avrupa Ligi'nde tarihinde ikinci kez mücadele eden Beşiktaş, Anadolu Efes derbisiyle organizasyondaki 31. karşılaşmasını oynayacak.

Siyah-beyazlılar, ilk katılımını gerçekleştirdiği 2012-2013 sezonunda o dönem dört grupta ve her grupta altı takımın yer aldığı formatta mücadele etti. Beşiktaş, grup aşamasında 5, son 16 turunda ise 2 galibiyet elde etti.

Son 16 turunda organizasyona veda eden İstanbul ekibi, söz konusu sezonda çıktığı 24 karşılaşmanın 17'sinde mağlup oldu.

Bu sezon geride kalan 6 haftada ise Beşiktaş, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.