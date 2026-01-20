EuroLeague'de çift maç haftasına girilirken Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturan İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'e konuk oldu.

ANADOLU EFES İLK YARI FARKI ÇİFT HANELERE TAŞIDI

Bulgaristan'da oynanan maça etkili başlayan Anadolu Efes ilk çeyreği 19-14'lik üstünlükle geçerken devreye de farkı çift hanelere taşıyarak 43-33 önde girdi.

HAPOEL TEL AVIV İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

Ancak Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes ilk yarıdaki etkileyici performansını ikinci yarıya taşıyamadı.

Üçüncü çeyrek sonunda farkı üçe indiren Hapoel Tel Aviv karşısında son çeyrekte skor avantajını koruyamayan Anadolu Efes sahadan 71-66 mağlup ayrıldı.

SANAB LEE SAHANIN EN SKORER OYUNCUSU OLDU

Anadolu Efes'te Saben Lee 20 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olmasına rağmen ABD'li oyuncunun bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

ANADOLU EFES EUROLEAGUE'DE 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

EuroLeague'de 7 maçtır kazanamayan Anadolu Efes 16. mağlubiyetini aldı.