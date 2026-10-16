Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

EuroLeague 2026-2027 sezonunun 6. haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a konuk oldu.

Kaunas'ta oynanan mücadelede rakibini 85-70 mağlup eden Anadolu Efes, üst üste aldığı üç yenilginin ardından galibiyetle tanıştı.

Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlılar, çift maç haftasının son karşılaşmasında aldığı sonuçla moral buldu.

ANADOLU EFES İLK YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 21-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Zalgiris Kaunas farkı azaltmasına rağmen üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, soyunma odasına 42-36'lık skorla gitti.

İkinci yarıda da skor avantajını korumayı başaran Anadolu Efes, mücadeleden 15 sayı farkla 85-70 galip ayrıldı.

MATTHEW STRAZEL 19 SAYIYLA YILDIZLAŞTI

Anadolu Efes'te Matthew Strazel, 19 sayı, 4 asist ve 3 ribauntla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Cameron Payne 16 sayı ve 4 asist, Collin Anthony Malcolm 15 sayı ve 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Dario Saric ise 14 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı. Kai Jones da 8 sayı, 5 ribaunt ve 3 blok üretti.

Ev sahibi Zalgiris Kaunas'ta Carsen Edwards'ın 16, Sterling Brown'ın 13 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

ANADOLU EFES'TEN POTA ALTINDA ETKİLİ PERFORMANS

Lacivert-beyazlılar, karşılaşmada iki sayılık atışlarda 41 denemenin 25'ini sayıya çevirerek yüzde 61 isabet oranına ulaştı.

Anadolu Efes ayrıca 36 ribaunt, 20 asist ve 7 blokla mücadeleyi tamamladı.

GELECEK HAFTA TÜRK DERBİSİ

Üç maçlık mağlubiyet serisini Litvanya deplasmanında noktalayan Anadolu Efes, EuroLeague'in 7. haftasında bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş'ı konuk edecek.