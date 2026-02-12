EuroLeague’in 28. haftasında Anadolu Efes, sahasında Virtus Bologna’yı 91-60 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalyan ekibi, Alen Smailagic, Karim Jallow ve Carsen Edwards ile üç sayılık basketler buldu. Ev sahibi Anadolu Efes, boyalı alandan bulduğu sayılarla karşılık vererek ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta Cole Swider’ın dış atışlardaki skorlarıyla öne geçen lacivert-beyazlılar, Virtus Bologna’nın Alen Smailagic ile pota altından bulduğu sayılara rağmen devreyi 43-35 üstün bitirdi.

İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, başarılı savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Özellikle Ercan Osmani’nin pota altındaki etkin performansı dikkat çekerken, Jordan Loyd’un üçüncü periyodun bitimine 13 saniye kala kaydettiği orta mesafe basketiyle farkı 19 sayıya çıkardı: 64-45.

Son çeyrekte rakibin top kayıplarını ve boş hücum fırsatlarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, 38. dakikada Cole Swider’ın üç sayılık basketiyle 8-0’lık seri yakaladı ve farkı açtı: 86-53. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 91-60 kazanarak rahat bir galibiyet almış oldu.