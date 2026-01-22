EuroLeague'in 24. haftasında Anadolu Efes Yunan ekibi Olimpiakos'u konuk etti.

ANADOLU EFES İKİNCİ YARIDA TOPARLANDI AMA YETMEDİ

Güçlü rakibine karşı maça tutuk başlayan Anadolu Efes ilk yarıyı 48-31'lik skorla 17 sayı geride kapattı.

İkinci yarıya harika bir başlangıç yapan Anadolu Efes üçüncü çeyrekte farkı 7'ye kadar indirdi. Ancak bu performansı son çeyreğe taşıyamayan Pablo Laso'nun öğrencileri sahadan 74-68'lik mağlubiyetle ayrıldı.

EUROLEAGUE'DE ÜST ÜSTE 8. MAĞLUBİYET

Karşılaşmada Anadolu Efes'in en skorer oyuncusu olan PJ Dozier'in 16 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Olimpiakos'ta Sasha Vezenkov 19 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes EuroLeague'de üst üste 8. mağlubiyetini aldı.