EuroLeague’in 26. haftasında Anadolu Efes, sahasında Valencia’yı 107-90 mağlup ederek uzun süredir devam eden kötü gidişatı sonlandırdı. Pablo Laso'nun ekibi, Avrupa’da 9 maç aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 33-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunu dengeleyen konuk ekip farkı 8 sayıya kadar indirse de temcilcimiz devreyi 57-46 önde kapattı.

İkinci yarıya da yüksek tempoyla giren lacivert beyazlılar, üçüncü çeyreği 20 sayı farkla tamamladı. Son çeyrekte disiplinini koruyan Anadolu Efes kontrolü elinde tutarak sahadan 107-90'lık skorla galibiyetle ayrıldı.

Ercan Osmani 20 sayı ve 7 ribaund, Loyd 19 sayı, Lee 18 sayı ve 6 asist, Jones ise 15 sayı 7 ribaundla galibiyette başrol oynadı. Valencia’da Reuvers 30 sayıyla kariyer rekoru kırsa da bu performans galibiyete yetmedi.