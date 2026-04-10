EuroLeague'in 37. haftasında Anadolu Efes Saraybosna'da Dubai Basketball ile karşı karşıya geldi.

DUBAI KARŞISINDA FARKLI GALİBİYET

Çift maç haftasının ilk sınavını evinde Partizan'ı uzatmalarda yenerek geçen Anadolu Efes ikinci karşılaşmayı da deplasmanda Dubai'yi 85-69'luk farklı skorla devirerek kazandı.

ANADOLU EFES ÇİFT MAÇ HAFTASINDA İKİDE İKİ YAPTI

Son hafta öncesinde EuroLeague'de prestij maçlarını kazanarak ikide iki yapan Anadolu Efes Dubai'nin de play-off hedefine darbe vurdu.

BEAUBOIS YILDIZLAŞTI

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois 18 sayık performansıyla yıldızlaştığı maçta sahanın en skorer oyuncusu oldu ve karşılaşmanın MVP'si seçildi.