Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pizzabulls Bordo Bandırma ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ilk periyodu ev sahibi ekip 20-19 önde tamamladı. Anadolu Efes, ikinci periyotta üstünlüğü ele geçirerek devreye 45-38 önde girdi.
Üçüncü periyodu da 61-53 üstün tamamlayan Anadolu Efes, son bölümde rakibinin farkı kapatma çabasına izin vermedi ve karşılaşmadan 85-79 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'te Loyd 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Pizzabulls Bordo Bandırma'da Peterson 25 sayı kaydetti.