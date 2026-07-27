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Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes, son olarak Hapoel Tel Aviv forması giyen Collin Malcolm'u renklerine bağladı. 27 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Ailemizin en yeni üyesi Collin Malcolm!



Son iki sezonda Paris Basketball ve Hapoel Tel Aviv formaları giyen Collin Malcolm ile 2 sezonluk anlaşmaya vardık.



2022-2023 sezonunda Telekom Baskets Bonn ile FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, 2023-2024 sezonunda da Paris Basketball… pic.twitter.com/8T0bSWoX58 — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 27, 2026

ANADOLU EFES ANLAŞMAYI DUYURDU

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Ailemizin en yeni üyesi Collin Malcolm! Son iki sezonda Paris Basketball ve Hapoel Tel Aviv formaları giyen Collin Malcolm ile 2 sezonluk anlaşmaya vardık." ifadelerine yer verildi.

AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

27 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonunda Telekom Baskets Bonn formasıyla FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Malcolm, bir sonraki sezonda ise Paris Basketball ile BKT EuroCup'ta mutlu sona ulaşarak Avrupa'daki başarılarına bir yenisini ekledi.

YENİ SEZONDA ANADOLU EFES FORMASI GİYECEK

Avrupa kariyerinde yerel lig ve kupa şampiyonlukları da bulunan Collin Malcolm, yeni sezonda Anadolu Efes'in başarısı için mücadele edecek.