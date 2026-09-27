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Kaynak: AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-27 sezonunun ilk haftası dev bir maça sahne oldu.

Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

ANADOLU EFES SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ

Karşılaşmaya boyalı alandaki etkinliğiyle başlayan Anadolu Efes, Beşiktaş'ın Berk Uğurlu ve Zizic ile verdiği karşılığa rağmen ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.

İlk periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden isabet bulamayan Anadolu Efes, Strazel ve Russell'ın oyuna dahil olmasıyla dış atışlarda ritim yakaladı.

Beşiktaş, Brown ve Furkan Korkmaz'ın üçlükleriyle oyunun içinde kalmaya çalışsa da Efes, 19. dakikada Yusta'nın basketiyle farkı çift hanelere taşıdı. Lacivert-beyazlılar devre arasına 46-37 üstün girdi.

11-0'LIK SERİYLE FARK AÇILDI

Maçın kırılma bölümü üçüncü çeyrekte yaşandı. Anadolu Efes, Loyd'un serbest atışlarıyla birlikte 11-0'lık seri yakalayarak skoru 59-41'e getirdi.

Hücumdaki temposunu artıran ev sahibi ekip, farkı 18 sayıya kadar çıkardı ve final periyoduna 75-59 önde girdi.

FARK 23 SAYIYA KADAR ÇIKTI

Son çeyrekte de kontrolü bırakmayan Anadolu Efes, Saric'in 38. dakikadaki serbest atışıyla farkı 23 sayıya kadar taşıdı: 94-71.

Kalan bölümde avantajını koruyan lacivert-beyazlılar, mücadeleden 95-81 galip ayrılarak Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona galibiyetle başladı.

SARIC VE JAMES ÖNE ÇIKTI

Anadolu Efes'te Saric 16 sayı ve 4 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. James ise mücadeleyi 11 sayı ve 6 asistle tamamladı.



